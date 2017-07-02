Дагестанец спас тонущую девушку в Москве ценой своей жизни

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Москва, 2 июля. Рашид Салахбеков, приехавший в Москву из Дагестана, погиб, спасая девушку. Трагедия произошла в ночь на пятницу на пляже в Серебряном бору, где отдыхала компания молодых людей.

26-летний мужчина заметил девушку, которая слишком далеко заплыла, и бросился ей на помощь.

Ему удалось подплыть с ней поближе к берегу, где ее, находившуюся без сознания, подхватили другие отдыхающие. А самому дагестанцу выбраться не удалось.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные власти. Тело отважного мужчины нашли лишь днем 30 июня.