Три человека погибли при пожаре в лагере сирийских беженцев в Ливане

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Бейрут, 2 июля. Три человека погибли в результате пожара в лагере для беженцев из Сирии, который произошел в долине Бекаа на территории Ливана.

Лагерь расположен примерно в часе езды от Бейрута. Как сообщает Reuters, над местом происшествия поднимается густой черный дым. Причины пожара выясняются.

В Ливане размещены не менее миллиона зарегистрированных сирийских беженцев, многие из которых живут в палаточных городках. Всего, по данным правительства, в стране находятся 1,5 млн сирийцев.