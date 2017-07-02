Иномарка на зимней резине въехала в пассажирский автобус в Екатеринбурге

В Избранное

Екатеринбург, 2 июля. Пассажирский автобус и легковушка столкнулись в Екатеринбурге, четыре человека пострадали. Об этом сообщает ГУМВД РФ по Свердловской области.

Авария произошла сегодня рано утром — в 7.40 по местному времени (5.40 мск) — на улице Белинского в Екатеринбурге. Легковой автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с автобусом №19. По версии правоохранителей, находившийся за рулем иномарки мужчина 1984 г.р. не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате пострадали четыре человека. Водитель иномарки получил черепно-мозговую травму и перелом ребер, кондуктор автобуса — женщина 1991 г.р. — получила перелом правого коленного сустава, также пострадали две пассажирки автобуса — женщины 1971 и 1995 г.р.

Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что на легковом автомобиле была установлена зимняя резина.