Пожар вспыхнул в лагере для беженцев из Сирии в Ливане, возможны жертвы

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Бейрут, 2 июля. Представители ливанских властей объявили о пожаре, вспыхнувшем в лагере для сирийских беженцев в долине Бекаа. По сообщениям источников в силах безопасности, есть опасения, что в результате пожара есть погибшие.

Пламя охватило лагерь, расположенный неподалеку от города Каб Элияс — примерно в часе пути от столицы Ливана. В этом лагере, как и во многих других, живут сирийцы — от миллиона до полутора миллионов граждан Сирии, покинув страну из-за непрекращающегося гражданского конфликта, живут в настоящее время на территории Ливана.