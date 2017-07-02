Донбасс: ВСУ в течение суток выпустили по территории ЛНР около 50 боеприпасов

В Избранное

Луганск (ЛНР), 02 июля. Киевские силовики на протяжении последних 24 часов выпустили по территории Луганской народной республики 47 боеприпасов.

Как сообщили в народной милиции ЛНР, ВСУ в субботу 1 июля открывали огонь по окрестностям населенных пунктов Фрунзе, Сокольники и Первомайск. В результате обстрелов пострадавших среди мирного населения и личного состава НМ нет.

Киевские силовики при обстрелах территории Луганской народной республики использовали стрелковое оружие и вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы, а также минометы 82 и 120 мм.