Полузащитник «Зенита» Гарсия может перебраться в «Бордо»

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Санкт-Петербург, 2 июля. Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия, который перешел в петербургский клуб три года назад, следующий сезон может провести во французском чемпионате.

Боссы клуба «Бордо» намерены усилиться 30-летним испанцем в это межсезонье, взяв игрока в аренду сроком на один год. Вероятно, испанский полузащитник может покинуть сине-бело-голубых и помочь французам в еврокубках, сообщает New Inform.

По информации других СМИ, загвоздка заключается в сумме отступных и зарплате игрока, поскольку в «Бордо» вряд ли смогут или захотят платить такой оклад. Напомним, что в «Зените» игрок получает 800 тыс. евро в месяц.

Напомним, ранее «Зенит» подписал четырехлетний договор с полузащитником Леандро Паредесом. Аргентинец прошел медицинское обследование и уже прибыл в расположение клуба.