Около 30 человек пострадали от распыления перцового баллончика в клубе в Гамбурге

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Гамбург, 2 июля. Веселье в одном из ночных клубов Гамбурга закончилось вызовом полиции и скорой помощи. Один из посетителей применил баллончик с перцовым газом, после чего сбежал из заведения.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. По их сведениям, пострадали не менее 28 человек. Приехавшим медикам все они пожаловались на резкую боль при дыхании.

Инцидент произошел около 2 часов ночи в одном из клубов на улице Репербан — это известный район развлечений в Гамбурге.

Как пишут издания,полиции пока не удалось разыскать злоумышленника. Причина его поступка остается загадкой.