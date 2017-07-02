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Происшествия
Представители центрального аппарата МВД выехали для расследования ДТП в Татарстан
Происшествия
Около 30 человек пострадали от распыления перцового баллончика в клубе в Гамбурге
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    Около 30 человек пострадали от распыления перцового баллончика в клубе в Гамбурге

    13:29  2 Июля 2017
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    Около 30 человек пострадали от распыления перцового баллончика в клубе в Гамбурге

    Гамбург, 2 июля. Веселье в одном из ночных клубов Гамбурга закончилось вызовом полиции и скорой помощи. Один из посетителей применил баллончик с перцовым газом, после чего сбежал из заведения.

    Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. По их сведениям, пострадали не менее 28 человек. Приехавшим медикам все они пожаловались на резкую боль при дыхании.

    Инцидент произошел около 2 часов ночи в одном из клубов на улице Репербан — это известный район развлечений в Гамбурге.

    Как пишут издания,полиции пока не удалось разыскать злоумышленника. Причина его поступка остается загадкой. 

    Автор: Кира Мирова
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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