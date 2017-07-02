Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук назвал главного врага Украины
Киев, 2 июля. Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал главной проблемой для украинцев царящее в стране взаимное недоверие. Эта проблема, по словам Вакарчука, важнее, чем «внешний враг», которым националистически настроенный музыкант уже неоднократно называл Россию.
Свой пост в Twitter Вакарчук посвятил погибшему при взрыве автомобиля в Киеве полковнику украинской разведки Максиму Шаповалу, которого музыкант называет «генерал-майором». «Очень трагичная история», — сокрушается Святослав Вакарчук, объявляя причиной гибели Шаповала и конфликта на востоке Украины «следствием войны с врагом внутренним».
«Врагом, у которого много «позывных»: коррупция, невежество, равнодушие, малодушие, узколобость, жадность. Но «настоящее имя» этого врага — недоверие, — объявляет музыкант. — Только победив отсутствие доверия к себе, к своим собственным силам, к своим братьям и сестрам, к своему будущему мы можем вырваться из зачарованного круга истории, в котором крутимся сотни лет».