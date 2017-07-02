Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук назвал главного врага Украины

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Киев, 2 июля. Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал главной проблемой для украинцев царящее в стране взаимное недоверие. Эта проблема, по словам Вакарчука, важнее, чем «внешний враг», которым националистически настроенный музыкант уже неоднократно называл Россию.

Свой пост в Twitter Вакарчук посвятил погибшему при взрыве автомобиля в Киеве полковнику украинской разведки Максиму Шаповалу, которого музыкант называет «генерал-майором». «Очень трагичная история», — сокрушается Святослав Вакарчук, объявляя причиной гибели Шаповала и конфликта на востоке Украины «следствием войны с врагом внутренним».