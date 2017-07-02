Донбасс: двое солдат ВСУ подорвались на мине под Донецком

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Киев, 2 июля. Двое украинских военнослужащих погибли и трое пострадали в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель оборонного ведомства Украины по вопросам военной операции Александр Мотузяник.

По его словам, за прошедшие сутки двое бойцов ВСУ погибли возле населенного пункта Пески в результате подрыва на мине. Помимо этого, трое солдат получили ранения.

В воскресенье утром стало известно, что киевские силовики за прошедший день более 30 раз нарушили режим перемирия в Донбассе, обстреляв 17 населенных пунктов Донецкой народной республики.