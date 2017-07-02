Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Происшествия
Представители центрального аппарата МВД выехали для расследования ДТП в Татарстан
Общество
Пенсионер из Петербурга «заминировал» финал Кубка конфедераций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пенсионер из Петербурга «заминировал» финал Кубка конфедераций

    13:17  2 Июля 2017
    194

    Пенсионер из Петербурга «заминировал» финал Кубка конфедераций

    С.-Петербург, 02 июля. Правоохранители Петербурга задержали 62-летнего пенсионера, заявившего о том, что во время финала Кубка конфедераций произойдет взрыв.

    Как сообщили в полиции, ложное заявление о минировании «Санкт-Петербург Арены» поступило в дежурную часть накануне днем. Нетрезвый мужчина по телефону также уточнил, что теракт произойдет на третьей или пятой трибуне.

    Вычислить местонахождение телефонного террориста было делом техники, и вскоре по адресу пенсионера выехал наряд. Параллельно специалисты обследовали стадион, но ничего подозрительного не нашли.

    Пенсионер из Петербурга «заминировал» финал Кубка конфедераций

    Напомним, что финал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, начнется сегодня в девять вечера. В три часа дня на стадионе «Спартак» в Москве за третье место сыграют команды Португалии и Мексики.

    Автор: Константин Терехов
    #петербург #кубок конфедераций #санкт-петербург арена
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    5407

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
    Новости партнеров
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        Стало известно, когда состоится товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу

        13:21 2 Июля 2017 41
        Читать
        13:00
        Сегодня

        Лета не будет: синоптики огорчили жителей Центральной России
        11:39
        Сегодня

        Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом
        11:29
        Сегодня

        Шойгу встретится с Эрдоганом в Стамбуле
        10:53
        Сегодня

        Желтый уровень угрозы объявлен в Москве из-за приближающейся непогоды
        10:31
        Сегодня

        Медведев поздравил россиян с Днем морского и речного флота

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017 1532

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        1652

        Это «ответка»: ФАН публикует видео с места взрыва в Киеве Mercedes сотрудника разведки ВСУ

        12:51 27 Июня 2017
        8746

        Украинские наркоманы показали на Майдане, как Киев идет в Европу

        14:16 26 Июня 2017
        2751

        Киев показал Мари Йованович экспортный потенциал: вышиванки, стулья из фанеры и мангал

        9:12 26 Июня 2017
        2248
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        Число жертв ДТП с автобусом в Татарстане выросло до 14 человек

        11:35   2 Июля 2017
        126
        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        Траур объявлен в Татарстане после гибели 13 человек в ДТП с фурой и автобусом

        10:42   2 Июля 2017
        191
        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        Сирия: смертник подорвал автомобиль в Дамаске, полиция обезвреживает еще две машины

        8:48   2 Июля 2017
        861
        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

        6:42   2 Июля 2017
        5368