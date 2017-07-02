Пенсионер из Петербурга «заминировал» финал Кубка конфедераций

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С.-Петербург, 02 июля. Правоохранители Петербурга задержали 62-летнего пенсионера, заявившего о том, что во время финала Кубка конфедераций произойдет взрыв.

Как сообщили в полиции, ложное заявление о минировании «Санкт-Петербург Арены» поступило в дежурную часть накануне днем. Нетрезвый мужчина по телефону также уточнил, что теракт произойдет на третьей или пятой трибуне.

Вычислить местонахождение телефонного террориста было делом техники, и вскоре по адресу пенсионера выехал наряд. Параллельно специалисты обследовали стадион, но ничего подозрительного не нашли.

Напомним, что финал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Чили и Германии, начнется сегодня в девять вечера. В три часа дня на стадионе «Спартак» в Москве за третье место сыграют команды Португалии и Мексики.