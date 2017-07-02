Дело Изотова живет: памятник прославленному конструктору-экспериментатору открыли в Питере. ФАН-ТВ

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Съемочная группа ФАН-ТВ побывала на территории «ОДК-Климов», где открыли памятник конструктору Сергею Изотову. Событие приурочено к 100-летию со дня его рождения. В церемонии был задействован даже танк!

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения прославленного конструктора Сергея Петровича Изотова. Именно под его руководством, длившимся более 20 лет, на «ОДК-Климов» (объединенная двигателестроительная корпорация им. В.Я. Климова – прим.ред.) были разработаны и введены в серийное производство легендарные силовые установки. На них зиждется конструирование ракетных и танковых двигателей, реактивных самолетов (к примеру, истребителей МиГ-29) и вертолетов. Кроме того, техника с «изотовскими движками», эксплуатируется в 80-ти странах мира. В России же Сергея Изотова помнят как смелого новатора, экспериментатора и, что немаловажно, создателя негасимого факела Летних Олимпийских игр 1980 года.

Неудивительно, что при оставленном наследии и такой биографии, на предприятии стараются сохранить память о конструкторе и рассказать о нем молодому поколению сотрудников. Руководство «ОДК-Климов» выступило с инициативой установить на территории своих производственных мощностей в Петербурге памятник прославленному деятелю. И эта идея уже претворена в жизнь, в чем убедилась съемочная группа ФАН-ТВ.

Вся церемония была оформлена тематически: даже сцену соорудили в виде цилиндра-турбины. Слева – надпись, свидетельствующая о том, что ОДК исполняется 10 лет; справа – напоминающая о круглой дате со дня рождения Изотова. Среди гостей – городские чиновники, работники и руководители ОДК, родные и коллеги Изотова (уже ветераны предприятия), а также танковый экипаж на своей боевой машине.

– Мне очень отрадно отметить, что мы не просто продолжаем работать на тех продуктах, которые были созданы Сергеем Петровичем, – выступил со сцены нынешний генеральный директор «ОДК-Климов» Александр Артюхов, – мы их активно развиваем! Дело Сергея Изотова живет!

Для зрителей праздника подготовили яркую театрализованную программу, в процессе которой каждый смог подробно узнать о проектах, разработанных и реализованных генеральным конструктором. Наглядно, но все же – в теории. А вот экипаж танка «Т-80», присутствовавший на церемонии, знает об «изотовских движках» не понаслышке, а из собственной практики. Корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с командиром группы Максимом Кузьминым. Оказалось, танкист он бывалый, и работать приходилось на разных боевых машинах, оснащенных разными же моторами. Вот как командир отозвался о детище с Изотова, бьющемся в «Т-80»:

– В сравнении с теми единицами, что стоят у нас на вооружении, я считаю, это – лучшая машина. Надежная, отвечает всем требованиям, которые ставятся для выполнения боевой задачи. Неприхотлива, в обслуживании занимает немного времени, пригодная к ремонту. Лучшая машина.

Сердце этой машины (несмотря на то, что передвигается она по земле и на гусеницах) в заведенном состоянии звучит. как летящий на сверхзвуке истребитель. А танк во время церемонии все-таки завели. Именно при помощи «Т-80» с мемориала сбросили покрывало, и взглядам гостей предстал бюст Сергея Изотова на постаменте почтительной высоты. Так состоялось торжественное открытие памятника, за которым последовало традиционное возложение цветов.

Съемочная группа ФАН-ТВ тем временем побеседовала с Алексеем Макаровым, председателем комиссии петербургского Законодательного Собрания по промышленности и предпринимательству:

– Сегодня очень значимое событие. Сергей Изотов – гениальный конструктор, который очень многое сделал для повышения обороноспособности и безопасности нашей страны. Работать в качестве конструктора он начал в 1941-м году. В Победу в Великой Отечественной войне и он сделал серьезный вклад, – поделился мыслями депутат Закса. – Предприятие же он возглавил в 60-м году. Мы видим, что сейчас здесь работают 2000 человек, очень много молодежи. Отрадно, что предприятие передает традиции, взращивает молодежь и чтит людей, столько создавших.

– Как вы считаете, правильно, что памятник установлен на территории завода, или он нужен в городе?

– Думаю, памятник был бы очень уместен и в городе. Но инициативу завода я очень глубоко поддерживаю, ведь это была именно их инициатива. И они воплотили ее на своей территории. Можно сказать, создается гений именно этого места.

Отметим, что изваяние смотрит на заводские ворота, как бы встречая всех входящих на территорию предприятия сотрудников, настраивая на нужный лад. А особая атмосфера в годы руководства Сергея Изотова и технологических прорывов его команды действительно была. В этом корреспондентов ФАН-ТВ уверили те, кому довелось работать под началом конструктора.

– Много-много лет мы работали, очень близко общаясь, – рассказала Инна Андреева, в прошлом ведущий специалист завода. – Он был удивительно демократичен, особенно поначалу. У нас, например, были новогодние вечера, где мы танцевали все вместе. Все вместе развлекались и работали. Причем, работа была удивительная, всё делалось на энтузиазме. Мы могли работать с утра до вечера и с вечера до утра.

– Весь в работе. Его можно было встретить на входе, когда все уже бегут с работы, – с улыбкой рассказала Ксения Дмитриева, некогда работавшая здесь конструктором отдела гидроцилиндров. – Очки на лбу, весь в мыслях, весь занят. Но коллектив в этот период жил и творил!

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