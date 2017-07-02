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Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР
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    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    13:33  2 Июля 2017
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    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    Донецк, 2 июля. В столице Донецкой народной республики прошел крупнейший рэп-фестиваль при участии известных российских исполнителей «Лава-фест», передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

    О масштабе фестиваля сами за себя говорят цифры: только в день концерта было продано порядка пяти тысяч билетов, и на стадионе «Металлург» было не протолкнуться. Конечно, основная масса слушателей — молодежь.

    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    В фестивале приняли участие самые известные деятели хип-хоп культуры Российской Федерации: Птаха, Рем Дигга, Рич, Саграда, группа «Та сторона» и другие. Рэперы исполнили свои самые известные композиции.

    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    Кроме того, в фестивале приняли участие и музыканты из народных республик. Зал очень тепло встретил рэп-исполнительницу из ЛНР. Многие отметили, что ее выступление было немного жестковатым, но от того и цепляющим.

    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    Донецкий парень со сценическим псевдонимом «Хаски» своим выступлением настолько поразил публику, что его попросили даже выйти на бис. В этом есть заслуга и его диджея: парень, видимо, решил обойти украинских троллей в последующих опусах на тему фестиваля и… сам нарядился троллем, лихо пританцовывая в такт.

    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    Многие из участников фестиваля уже не впервые выступают в Донбассе, и даже более того, планируют почаще навещать республику с концертами.

    Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

    «Я тут уже третий раз выступаю. За счет общения с разными людьми у меня тут появились друзья, вот к ним и приезжаю. Что до жителей Донбасса — я думаю, им скорее нужна не поддержка, а эмоциональная разгрузка. Они пришли, покричали, попели, разгрузились… Народ теплее стал, улыбчивее», — рассказывает рэпер Птаха.

    Музыкант пожелал бойцам мирного неба и выразил искреннюю надежду на то, что передовая вскоре перестанет быть передовой.

    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #донецк #лава-фест
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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