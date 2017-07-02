Птаха, Хаски и Рем Дигга «прокачали» Донецк на крупнейшем рэп-фестивале ДНР

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Донецк, 2 июля. В столице Донецкой народной республики прошел крупнейший рэп-фестиваль при участии известных российских исполнителей «Лава-фест», передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

О масштабе фестиваля сами за себя говорят цифры: только в день концерта было продано порядка пяти тысяч билетов, и на стадионе «Металлург» было не протолкнуться. Конечно, основная масса слушателей — молодежь.

В фестивале приняли участие самые известные деятели хип-хоп культуры Российской Федерации: Птаха, Рем Дигга, Рич, Саграда, группа «Та сторона» и другие. Рэперы исполнили свои самые известные композиции.

Кроме того, в фестивале приняли участие и музыканты из народных республик. Зал очень тепло встретил рэп-исполнительницу из ЛНР. Многие отметили, что ее выступление было немного жестковатым, но от того и цепляющим.

Донецкий парень со сценическим псевдонимом «Хаски» своим выступлением настолько поразил публику, что его попросили даже выйти на бис. В этом есть заслуга и его диджея: парень, видимо, решил обойти украинских троллей в последующих опусах на тему фестиваля и… сам нарядился троллем, лихо пританцовывая в такт.

Многие из участников фестиваля уже не впервые выступают в Донбассе, и даже более того, планируют почаще навещать республику с концертами.

«Я тут уже третий раз выступаю. За счет общения с разными людьми у меня тут появились друзья, вот к ним и приезжаю. Что до жителей Донбасса — я думаю, им скорее нужна не поддержка, а эмоциональная разгрузка. Они пришли, покричали, попели, разгрузились… Народ теплее стал, улыбчивее», — рассказывает рэпер Птаха.

Музыкант пожелал бойцам мирного неба и выразил искреннюю надежду на то, что передовая вскоре перестанет быть передовой.