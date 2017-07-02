Стало известно, когда состоится товарищеский матч сборных России и Бразилии по футболу

В Избранное

Москва, 2 июля. Сборные Бразилии и России по футболу проведут товарищеский матч весной грядущего года. Об этом заявил вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни.

По его словам, предварительно товарищеский поединок с российскими футболистами состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Он также отметил, что матч пройдет в одном из российских городов.

«У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я полагаю, что все детали уже утрясены», — добавил Сарни.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что идут переговоры с Бразильской конфедерацией о проведении товарищеской игры.

Россия выступит хозяйкой на грядущем чемпионате мира-2018. Мундиаль пройдет в 11 российских городах.

Ранее сборная Станислава Черчесова не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.