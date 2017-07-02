На Украине сравнили русский язык с заразной инфекцией

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Киев, 2 июля. На улицах украинской столицы появились рекламные плакаты, на которых русский язык назван «заразной инфекцией», и предлагается всем, кто им пользуется, вымыть рот с ополаскивателем.

Стрелки, указывающие на различные части окрашенного в цвета российского флага языка, сообщают, что русский язык это «слабоумие», «матерщина» и «дебилизм», «пьянство», «сепаратизм» и «смерть», а также «агрессия», «империализм» и «война». Авторы русофобского плаката сообщают украинцам, около половины которых предпочитает в повседневной жизни пользоваться только русским языком, что «российский язык — заболевание, поражающее центральную нервную систему».

«Российский язык очень заразен. Достаточно оказаться в среде инфицированных, чтобы получить вирус через средства массовой информации, — сообщают обеспокоенные «национальным здоровьем» украинцев авторы. — Инфекция легко распространяется среди молодежи».

Следует отметить, что пока что националисты из обозначенной на плакате «Клиники лекаря Бандеры» проигрывают войну против «опасного» русского языка: его знает абсолютное большинство граждан Украины, более половины предпочитают пользоваться им в повседневной жизни и на русском же языке произносят антироссийские речи украинские политики в Верховной раде.