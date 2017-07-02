Халк приехал в Петербург на финал Кубка Конфедераций

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Санкт-Петербург, 2 июля. В Северную столицу России вернулся экс-нападающий «Зенита» Халк. О том, что бразилец находится в Петербурге, фанаты узнали из его Instagram, где выложена фотография с подписью «Я люблю этот город Санкт-Петербург».

I love this city Saint Petersburg???????? A post shared by Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) on Jul 2, 2017 at 1:42am PDT

Больше никаких дополнений, но СМИ пишут, что Халк прилетел на Кубок конфедераций, чтобы поболеть за сборную Чили, которой сегодня предстоит сразиться в финале с командой Германии.

Напомним, Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год. За это время он забил 77 голов. Сейчас он выступает за «Шанхай СИПГ» из Китая.