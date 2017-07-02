Лета не будет: синоптики огорчили жителей Центральной России

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Москва, 02 июля. Жители Центральной России в 2017-м году так и не дождутся лета в привычном его понимании.

Печальный прогноз от центра «Фобос» публикует RT, согласно которому в центральных регионах страны, скорее всего, не стоит ждать привычных +25.. +30 градусов. «Лето продолжит оставаться «скромным», — рассказал ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

Погодный эксперт также уточнил, что при подобных показателях подавляющее большинство жителей Центральной России так и не откроют купальный сезон. «Искупаться в открытых водоемах рискнут разве, что смельчаки», — резюмировал Тишковец.