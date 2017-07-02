Синоптики бьют тревогу: аномальная жара наблюдается в Турции и Греции

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Афины, 2 июля. Рекордно высокая для Европы температура наблюдается на греческом острове Крит в Греции. Об этом сообщает портал cretapost.gr.

По данным ресурса, аномальная жара в 45,9 градуса сегодня зафиксирована в районе острова Мирес.

В течение недели в Греции столбики термометров фиксировали 40 градусов тепла и выше. В минувшую субботу сразу на четырех станциях наблюдения зафиксировали 44 градуса жары, передает телеканал 360.

В Афинах начали работать специальные помещения с кондиционерами, где люди могут охладиться и пересидеть жару.

Метеорологические службы рассчитывают, что аномальная жара спадет в грядущий понедельник до 33-34 градусов тепла.‍

Отметим, что аномальная жара зафиксирована на юге Турции, в курортном городе Анталья в минувшую субботу зафиксирована рекордная температура — 45,4 градуса.