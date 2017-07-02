Донбасс: в ЛНР почтили память жертв авиаудара ВСУ в Старой Кондрашовке

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Луганск, 2 июля. В Луганской народной республике сегодня вспоминают жертв авианалета ВСУ, состоявшегося ровно 3 года назад. Тогда в результате атаки украинской авиации погибли 12 человек, в том числе 5-летний мальчик.

Молчаливая акция памяти жителей Старой Кондрашовки прошла в Лутугино. Об этом сообщает местная администрация.

«Уверен, что преступники, отдающие приказы на уничтожение мирных жителей, и исполнители не уйдут от возмездия. Люди, хладнокровно обстреливающие жилые районы и убивающие детей, женщин и стариков должны понести заслуженное суровое наказание», — подчеркнул в ходе своего выступления на памятном мероприятии глава районной администрации Роман Коретников.

После налета, состоявшегося в 2014 году, украинские власти заявили об «ошибке пилотов». Однако в звучавших сегодня на митинге речах отмечалась, что «такую жестокость невозможно забыть, а тем более простить».