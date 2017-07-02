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Представители центрального аппарата МВД выехали для расследования ДТП в Татарстан
Общество
Утомленные солнцем: до 38 градусов жары ожидается в Сочи
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    Утомленные солнцем: до 38 градусов жары ожидается в Сочи

    12:47  2 Июля 2017
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    Утомленные солнцем: до 38 градусов жары ожидается в Сочи

    Сочи, 02 июля. Мэрия Сочи разослала предупреждение о резком повышении температуры на курорте до 38 градусов жары

    Как следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации, аномально жарко в Сочи будет в воскресенье и понедельник. Столбики термометра могут подняться до +38 градусов, под открытым солнцем температура перевалит далеко за +40.

    Власти курорта предупреждают горожан и туристов быть предельно осторожными, при возможности воздержаться от выхода на улицу, при себе иметь медикаменты, как можно чаще принимать водные процедуры.

    Автор: Константин Терехов
    #сочи #жара
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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