Утомленные солнцем: до 38 градусов жары ожидается в Сочи

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Сочи, 02 июля. Мэрия Сочи разослала предупреждение о резком повышении температуры на курорте до 38 градусов жары

Как следует из сообщения, размещенного на сайте городской администрации, аномально жарко в Сочи будет в воскресенье и понедельник. Столбики термометра могут подняться до +38 градусов, под открытым солнцем температура перевалит далеко за +40.

Власти курорта предупреждают горожан и туристов быть предельно осторожными, при возможности воздержаться от выхода на улицу, при себе иметь медикаменты, как можно чаще принимать водные процедуры.