Генерал ВС Ирана: Смерть главаря ИГ аль-Багдади требует дополнительных доказательств

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Тегеран, 2 июля. Несмотря на то, что имеются довольно веские доказательства гибели главаря террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади, необходимо помедлить с окончательным выводами и дождаться дополнительных свидетельств. С таким заявлением выступил сегодня генерал ВС Ирана Мохаммад Реза Захеди, занимающий должность замкомандующего «Корпуса стражей Исламской революции».

«По-видимому, аль-Багдади убит, чему имеются свидетельства, и что подтверждают некоторые признаки. Об этом говорят и российские источники, на это указывает и поведение окружения главаря ИГ*, которое фактически оплакивает его и находится в трауре. В последнее время имя аль-Багдади упоминается в сочетании с понятиями «скорбь» и «траур». Но следует все же немного подождать», — подчеркнул Захеди в разговоре с Fars News.

Ранее, напомним, Минобороны РФ заявило, что Абу Бакр аль-Багдади погиб в конце мая в Сирии в результате авиаудара ВКС РФ близ Ракки. Иранское телевидение показало фотографии, сделанные, предположительно, после смерти «халифа» ИГИЛ*.

* Организация запрещена на территории РФ.