Начало июля порадует петербуржцев хорошей погодой

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Санкт-Петербург, 2 июля. Начало июля радует петербуржцев теплой погодой. Метеорологи обещают, что сохранится она не только сегодня, но и на ближайшие пару дней.

Воскресенье в Петербурге наконец-то будет по-летнему теплым: воздух прогреется до +20 градусов, ветер будет дуть с востока со скоростью 5 м/с. Осадков не предвидится.

Ожидается, что такая погода сохранится в ближайшие два дня: в понедельник воздух прогреется до +22 градусов, ветра не будет. Вторник будет чуть менее теплым — температура воздуха составит +19 градусов; возможно, пройдут небольшие дожди.