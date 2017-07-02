Новости Новороссии: ВСУ 35 раз обстреливали ДНР, в ЛНР почтили память жертв авиаудара ВСУ

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Новости ДНР и ЛНР, 2 июля. За минувшие сутки военнослужащие ВСУ 35 раз открывали огонь по позициям армии ДНР. Жители города Лутугинов (ЛНР) почтили память жертв налета украинской ударной авиации в Старой Кондрашовке в 2014 году. Последние новости народных республик Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

ВСУ обстреливают ДНР

За минувшие сутки военнослужащие украинской армии 35 раз открывали огонь по позициям армии Донецкой народной республики. Об этом сообщили в штабе оперативного командования ДНР.

Сообщается, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись районы 17 населенных пунктов республики. При этом солдаты Украины активно использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы, штатное вооружение танков Т-72, боевых машин пехоты, бронетранспортеров. Кроме того, в ход шли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Во время обстрела несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих армии ДНР. Еще один человек был ранен крупным осколком. В настоящее время за его жизнь борются врачи республики.

Напомним, в Донбассе с полуночи 24 июня официально действует так называемое «хлебное перемирие» на время сбора урожая. 21 июня его согласовали участники контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Предполагалось, что оно продлится до 31 августа, однако по уже давно сложившейся традиции украинское командование дало добро на обстрел позиций армии Новороссии.

В ЛНР почтили память жертв удара ВВС Украины

В городе Лутугино (расположен на правом берегу реки Ольховая, в 22 километрах от столицы ЛНР) состоялась молчаливая акция памяти жителей Старой Кондрашовки, которые погибли 2 июля 2014 года во время налета украинской авиации.

Напомним, жертвами удара украинских ВВС тогда стали 12 человек, в том числе и пятилетний мальчик со своим отцом. Еще восемь человек получили серьезные осколочные ранения, после чего их госпитализировали. Кроме того, воздушный удар привел к тому, что без крова осталось большое количество местных жителей. И только спустя сутки после инцидента командование ВСУ заявило об «ошибке пилотов».

Акция «Свеча памяти» была организована по инициативе общественного движения «Мир Луганщины» совместно с администрацией Лутугинского района. В мероприятии у мемориала «Книга памяти» приняли участие руководители района, активисты общественных и молодежных организаций, а также все неравнодушные жители населенного пункта.

«Преступления Украины не забыты, мы будем помнить о них. Уверен, что преступники, отдающие приказы на уничтожение мирных жителей, и исполнители не уйдут от возмездия. Люди, хладнокровно обстреливающие жилые районы и убивающие детей, женщин и стариков должны понести заслуженное суровое наказание», — заявил глава районной администрации Роман Коретников.

В завершение митинга присутствующие почтили минутой молчания память о погибших и возложили к памятному знаку цветы и свечи.

Луганск вводит 5 класс пожарной опасности

С 3 июля Центр гидрометеорологии МЧС Луганской народной республики объявил самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

«Начиная с 3 июля местами по территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс», — значится в сообщении центра.

При этом метеорологи напоминают, что в настоящее время на территории региона отмечается очень высокий температурный фон при низком содержании водяного пара в атмосфере и отсутствии дождей. В совокупности это может привести к крупным лесным пожарам, потушить которые будет очень сложно, особенно в условиях постоянных обстрелов со стороны украинской армии.

МЧС республики обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Кроме того, настоятельно не рекомендуется оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.