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Новости Новороссии: ВСУ 35 раз обстреливали ДНР, в ЛНР почтили память жертв авиаудара ВСУ
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    Новости Новороссии: ВСУ 35 раз обстреливали ДНР, в ЛНР почтили память жертв авиаудара ВСУ

    14:14  2 Июля 2017
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    МиГ-29 ВВС Украины

    Новости ДНР и ЛНР, 2 июля. За минувшие сутки военнослужащие ВСУ 35 раз открывали огонь по позициям армии ДНР. Жители города Лутугинов (ЛНР) почтили память жертв налета украинской ударной авиации в Старой Кондрашовке в 2014 году. Последние новости народных республик Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    ВСУ обстреливают ДНР

    За минувшие сутки военнослужащие украинской армии 35 раз открывали огонь по позициям армии Донецкой народной республики. Об этом сообщили в штабе оперативного командования ДНР.

    Сообщается, что обстрелам со стороны киевских силовиков подверглись районы 17 населенных пунктов республики. При этом солдаты Украины активно использовали крупнокалиберную ствольную артиллерию, минометы, штатное вооружение танков Т-72, боевых машин пехоты, бронетранспортеров. Кроме того, в ход шли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

    Солдаты ВСУ ведут артиллерийский обстрел

    Во время обстрела несовместимые с жизнью ранения получили двое военнослужащих армии ДНР. Еще один человек был ранен крупным осколком. В настоящее время за его жизнь борются врачи республики.

    Напомним, в Донбассе с полуночи 24 июня официально действует так называемое «хлебное перемирие» на время сбора урожая. 21 июня его согласовали участники контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Предполагалось, что оно продлится до 31 августа, однако по уже давно сложившейся традиции украинское командование дало добро на обстрел позиций армии Новороссии.

    В ЛНР почтили память жертв удара ВВС Украины

    В городе Лутугино (расположен на правом берегу реки Ольховая, в 22 километрах от столицы ЛНР) состоялась молчаливая акция памяти жителей Старой Кондрашовки, которые погибли 2 июля 2014 года во время налета украинской авиации.

    Напомним, жертвами удара украинских ВВС тогда стали 12 человек, в том числе и пятилетний мальчик со своим отцом. Еще восемь человек получили серьезные осколочные ранения, после чего их госпитализировали. Кроме того, воздушный удар привел к тому, что без крова осталось большое количество местных жителей. И только спустя сутки после инцидента командование ВСУ заявило об «ошибке пилотов».

    ВВС ВСУ

    Акция «Свеча памяти» была организована по инициативе общественного движения «Мир Луганщины» совместно с администрацией Лутугинского района. В мероприятии у мемориала «Книга памяти» приняли участие руководители района, активисты общественных и молодежных организаций, а также все неравнодушные жители населенного пункта.

    «Преступления Украины не забыты, мы будем помнить о них. Уверен, что преступники, отдающие приказы на уничтожение мирных жителей, и исполнители не уйдут от возмездия. Люди, хладнокровно обстреливающие жилые районы и убивающие детей, женщин и стариков должны понести заслуженное суровое наказание», — заявил глава районной администрации Роман Коретников.

    В завершение митинга присутствующие почтили минутой молчания память о погибших и возложили к памятному знаку цветы и свечи.

    Луганск вводит 5 класс пожарной опасности

    С 3 июля Центр гидрометеорологии МЧС Луганской народной республики объявил самый высокий, пятый, класс пожарной опасности.

    «Начиная с 3 июля местами по территории республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность  — 5 класс», — значится в сообщении центра.

    При этом метеорологи напоминают, что в настоящее время на территории региона отмечается очень высокий температурный фон при низком содержании водяного пара в атмосфере и отсутствии дождей. В совокупности это может привести к крупным лесным пожарам, потушить которые будет очень сложно, особенно в условиях постоянных обстрелов со стороны украинской армии.

    Хижина, уничтоженная лесным пожаром

    МЧС республики обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Кроме того, настоятельно не рекомендуется оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

    Автор: Сергей Гагарин
    #днр #всу #украина #лнр #ввс всу
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
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