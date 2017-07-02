Ученые ДНР создают лекарство от рака и искусственный интеллект

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Донецк (ДНР), 02 июля. Ученые Донецкой народной республики продолжают не только ранее начатые исследования, но и занимаются новыми разработками.

Об этом сообщает «Политнавигатор», ссылаясь на заведующего отделом Института экономических исследований ДНР Романа Лепа, который рассказал, что ученые республики разрабатывают лекарство от рака, искусственный интеллект и микроудобрения.

«В ДНР впервые разработан уникальный аппаратный комплекс по обработке сейсмических данных и использования их в шахтной сейсморазведке, ведется разработка уникального очистного комплекса для отработки тонких пластов, осуществляются оригинальные исследования по поиску новых противораковых препаратов и антимикробных соединений», — привел подробности ученый.

Кроме того, в Донецкой народной республике активно ведутся исследования на тему экономических и юридических проблем, связанных с уникальностью и специфичностью экономики ДНР.