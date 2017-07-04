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Электронный больничный: как это будет
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    Электронный больничный: как это будет

    17:06  4 Июля 2017  /обновлено: 17:06  04 Июля 2017
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    Электронный больничный: как это будет

    С 1 июля все регионы России переходят на электронный больничный. О том, что значит это нововведение, узнали корреспонденты Федерального агентства новостей.

    4 июля в пресс-центре ТАСС в Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная введению нового электронного формата больничного листа и пособий по беременности. Директор Медицинского информационно-аналитического центра Геннадий Орлов рассказал, чем электронный больничный удобнее обычного и когда россияне смогут воспользоваться этой системой.

    Эксперимент по выдаче документа данного образца проводился фондом социального страхования на территории нескольких регионов РФ еще с 2015 года. Но федеральный закон, подразумевающий возможность оформления листов нетрудоспособности в новом модернизированном виде, вступил в силу только 1 июля 2017 года.

    Электронная форма больничного листа обеспечит россиян более легким и быстрым способом фиксации нетрудоспособности, упростит получение пособия по болезни, снизит расходы на оформление больничных листов у медицинских учреждений. Что касается работодателей, то их новый формат избавит от мошенничества с больничными. Врачу потребуется лишь войти в виртуальный кабинет и электронную почту пациента, внести информацию, закрепив все цифровой подписью.

    «Все медицинские учреждения нашей страны перейдут на электронные больничные к концу 2020 года», — заявил Орлов.

    Проблему, связанную с отсутствием технического обеспечения во многих больницах РФ, планируется разрешить до 2018 года. Пока проект находится на стадии согласования.

    Электронный больничный: как это будет

    На сегодняшний день в Петербурге использование нового формата листа нетрудоспособности закреплено в двух медицинских учреждениях – 7-й детской городской поликлинике Выборгского района и 76-й поликлинике Калининского района. Такую же систему в ближайшее время планируется установить еще в трех медучреждениях города.

    Орлов заявил, что в Петербурге подключение медицинских организаций к новой системе больничных листов было разделено на три очереди. Первые 30 медицинских учреждений уже в ближайшее время смогут выписывать электронные листы нетрудоспособности. Вторая очередь – еще 100 медицинских организаций, которые начнут свою деятельность в обновленном формате с сентября этого года. В третью очередь войдут все остальные учреждения, которые в перспективе должны полностью перейти на систему выписки электронных листов нетрудоспособности к началу 2018 года.

    На пресс-конференции было отмечено, что право на выбор формата больничного остается за пациентом. Фонд социального страхования планирует привлечь к использованию нового вида листа нетрудоспособности как можно больше россиян, поскольку такой способ намного быстрее и удобнее.

    Автор: Анастасия Огнева; Екатерина Чемская
    #больничный
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