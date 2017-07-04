Электронный больничный: как это будет

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С 1 июля все регионы России переходят на электронный больничный. О том, что значит это нововведение, узнали корреспонденты Федерального агентства новостей.

4 июля в пресс-центре ТАСС в Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная введению нового электронного формата больничного листа и пособий по беременности. Директор Медицинского информационно-аналитического центра Геннадий Орлов рассказал, чем электронный больничный удобнее обычного и когда россияне смогут воспользоваться этой системой.

Эксперимент по выдаче документа данного образца проводился фондом социального страхования на территории нескольких регионов РФ еще с 2015 года. Но федеральный закон, подразумевающий возможность оформления листов нетрудоспособности в новом модернизированном виде, вступил в силу только 1 июля 2017 года.

Электронная форма больничного листа обеспечит россиян более легким и быстрым способом фиксации нетрудоспособности, упростит получение пособия по болезни, снизит расходы на оформление больничных листов у медицинских учреждений. Что касается работодателей, то их новый формат избавит от мошенничества с больничными. Врачу потребуется лишь войти в виртуальный кабинет и электронную почту пациента, внести информацию, закрепив все цифровой подписью.

«Все медицинские учреждения нашей страны перейдут на электронные больничные к концу 2020 года», — заявил Орлов.

Проблему, связанную с отсутствием технического обеспечения во многих больницах РФ, планируется разрешить до 2018 года. Пока проект находится на стадии согласования.

На сегодняшний день в Петербурге использование нового формата листа нетрудоспособности закреплено в двух медицинских учреждениях – 7-й детской городской поликлинике Выборгского района и 76-й поликлинике Калининского района. Такую же систему в ближайшее время планируется установить еще в трех медучреждениях города.

Орлов заявил, что в Петербурге подключение медицинских организаций к новой системе больничных листов было разделено на три очереди. Первые 30 медицинских учреждений уже в ближайшее время смогут выписывать электронные листы нетрудоспособности. Вторая очередь – еще 100 медицинских организаций, которые начнут свою деятельность в обновленном формате с сентября этого года. В третью очередь войдут все остальные учреждения, которые в перспективе должны полностью перейти на систему выписки электронных листов нетрудоспособности к началу 2018 года.

На пресс-конференции было отмечено, что право на выбор формата больничного остается за пациентом. Фонд социального страхования планирует привлечь к использованию нового вида листа нетрудоспособности как можно больше россиян, поскольку такой способ намного быстрее и удобнее.