Эксперты назвали лучшую и худшую модель iPhone

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Вашингтон, 2 июля. Специалисты назвали лучшие и худшие модели iPhone от американской компании Apple, оценивая только доход от продажи той или иной модели, а также рост акций «яблочной» компании.

Инвесторы с Wall Street проанализировали рост стоимости акций компании после выхода каждой новой модели iPhone‍ и определили самый удачный и самый провальный телефон.

В результате исследования оказалось, что лучшей стала дебютная — самая первая модель iPhone, которая вышла на рынок в 2007 году. За 12 месяцев после старта ее продаж акции компании увеличились на 119%.

На втором месте оказалась модель iPhone 4s, которая вышла четырьмя годами позже. За шесть месяцев перед ее выпуском акции выросли на 28%, а в течение шести месяцев после старта реализации держались на отметке 36%.

По мнению специалистов, самым провальным оказался iPhone 5, который появился на рынке в 2012 году, поскольку в течение года акции компании рухнули на 36%.