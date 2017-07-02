Агенты ЦРУ назвали цель пришельцев с НЛО на Земле

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Вашингтон, 2 июля. Рассекреченные материалы американского Центрального разведывательного управления указывают на то, что неопознанные летающие объекты регулярно появляются в местах максимального скопления полезных ископаемых и производственных мощностей земной цивилизации. Эксперты ЦРУ считают, что данный факт означает, что пришельцев интересуют в первую очередь полезные ископаемые, доступные на нашей планете.

Среди рассекреченных документов оказались отчеты о встрече специалистов из СССР и Китая в Дальнегорске, которая была посвящена возможности совместного исследования НЛО. В ходе мероприятия стороны обменялись имеющимися у них свидетельствами посещения Земли инопланетными существами и зафиксированы сходства в наблюдениях — например, неослабевающий интерес НЛО к ресурсам Земли.

К сожалению, распад СССР похоронил возможности для советско-китайского сотрудничества по теме НЛО.