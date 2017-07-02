Представители Минобороны РФ и МИД Ирана обсудили новый раунд переговоров по Сирии 

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Тегеран, 2 июля. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, которые пройдут в Астане, обсудили заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и замглавы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари. Их встреча состоялась в Тегеране.

Как передают местные информационные агентства, разговор шел вокруг документов, которые обсуждаются странами-гарантами перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран).

Кроме того, Фомин и Ансари обговорили детали предстоящей встречи в Астане и рассмотрели меры, которые должны быть приняты по итогам пятого раунда. Напомним, он начнется в столице Казахстана 4 июля.