ИГ организовало в Сирии систему детских лагерей для подготовки смертников

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Амстердам, 2 июля. Антитеррористический комитет Нидерландов (NCTV) подготовил доклад о системе тренировочных лагерей ИГ* для сирийских детей.

Как следует из доклада, для набора детей в лагерь использовались разные методы. Например, агитировали их родителей, обещая щедрые ежемесячные выплаты, или же просто массово похищали детей. Мальчиков готовили — как физически, так и психологически — к войне, а девочек — к тому, чтобы те стали женами террористов.

Боевики ИГ (запрещено в России) использовали то, что у детей больше энтузиазма, чем у взрослых. Чтобы дети проявляли максимум старания, для них придумали систему поощрений, например, отличившимся ребятам доверяли читать Коран на общей молитве.

«Ребята в лагере участвовали в соревнованиях. Главный приз? Возможность стать террористом-смертником», — рассказал один из детей, попавших в лагерь террористов.

* Организация запрещена на территории РФ.