Пожар произошел на территории закрытого химзавода на Урале

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Красноуральск (Свердловская область), 02 июля. В Свердловской области на территории заброшенного химического завода произошло возгорание.

Как сообщает Телеканал 360, сообщение об этом поступило на пульт спасателей около половины седьмого утра по местному времени. На место происшествия выехали две единицы специальной техники.

Как оказалось, по неизвестной пока причине воспламенились останки мазута в одном из резервуаров, находящего на территории неработающего бывшего химического завода. Спасатели справились с огнем в течение часа.