Пожарный вертолет рухнул в водохранилище на западе Турции

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Измир, 2 июля. Пожарный вертолет в Турции рухнул вместе с экипажем в водохранилище Тахталы. Крушение произошло во время операции по тушению лесных пожаров в провинции Измир на западе Турции.

Как сообщают местные новостные источники, вертолет упал во время попытки набрать воду для тушения лесного пожара. Пятеро членов экипажа сумели спастись из тонущей воздушной машины, один из них получил легкое ранение.

По последним данным, площадь лесных пожаров в районе Мендерес в провинции Измир достигла 100 гектаров. Пожар быстро распространяется под воздействием сильного ветра.