Минтранс поручил проверить перевозчика, автобус которого попал в ДТП в Татарстане

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Москва, 02 июля. Надзорные органы проведут проверку компании — владелицы автобуса, разбившегося в аварии в Татарстане.

Поручение Ространснадзору организовать внеплановую проверку на самарском автопредприятии «Единая корпорация автовокзалов» дал глава российского Минтранса Максим Соколов.

Кроме того, деятельностью ПАО заинтересовалась региональная прокуратура, которая также проведет проверку. При выявлении возможных нарушений будут «незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования».

Напомним, что в дорожно-транспортном происшествии в Татарстане в ночь на воскресенье, участниками которого стали пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск, и грузовик, погибли 14 человек, еще 15 – получили травмы.