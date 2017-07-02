Китайская компания Kawei выпустила обновленный вариант Ford F-150

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Пекин, 2 июля. Рестайлинговая версия внедорожника W1 китайской компании Kawei напомнила экспертам одну легендарную модель прошлого десятилетия. Они увидели в нем черты Ford F-150, выпущенного в 2009 году. Но ведь не зря говорят, что все новое — это хорошо забытое старое.

Обновленный «китаец» на 5 миллиметров уже своего предшественника. Его салон оборудован мультимедийным комплексом. Изменился и дизайн интерьера: приборная панель и передняя консоль теперь другие.

Пока не оглашается цена новинки. Говорят, что этот внедорожник будет продаваться чуть дороже, чем W1 прошлого поколения, ценник на который начинается от 94800 юаней, что составляет примерно 830 тысяч рублей.