Сирия: число жертв после взрыва смертника в Дамаске увеличилось до девяти

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Дамаск, 2 июля. По меньшей мере девять человек погибли и еще 12 получили различные ранения в результате сильного взрыва на западе Дамаска. Об этом сообщает информационное агенство «Франс Пресс» со ссылкой на местные власти.

По данным издания, число жертв не окончательное и еще может увеличиться.

Напомним, сегодня утром в Дамаске на площади Тахрир смертник устроил взрыв. Согласно предварительным данным, два автомобиля подорвал террорист-смертник.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Ранее сообщалось, что сирийские правоохранительные органы смогли своевременно отреагировать на попытку экстремистов проникнуть в центральную часть Дамаска для совершения террористического акта. В МВД Сирии отметили, что жертв в результате нападения могло бы быть намного больше.