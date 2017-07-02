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Сирия, 2 июля. Несколько терактов произошло в столице. «Файлак Ар-Рахман» обвинила САА в нападении с применением химического оружия на северо-востоке Дамаска. Израиль нанес новый авиаудар в провинции Кунейтра, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: возводят укрепления в восточной части Хомса; вели взаимные обстрелы с боевиками на севере провинции Хомс; проводят бомбардировки позиций ИГ* в окрестностях Дейр эз-Зора; подверглись авианалету со стороны Израиля в Кунейтре.

«Тахрир Аш-Шам»: потеряла ряд позиций западу от города Аль-Баас в провинции Кунейтра.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): попыталось организовать атаку смертника на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор; утратило несколько холмов близ города Хамима на востоке провинции Хомс; ведет обстрел кварталов Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Антиправительственная группировка «Файлак Ар-Рахман» обвинила Сирийскую арабскую армию (САА) в нападении с применением газообразного хлора в районе Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Напомним, в июне 2014 года сирийское правительство добровольно уничтожило все химическое оружие, находившееся в его распоряжении. Ранее Соединенные Штаты Америки воспользовались безосновательными обвинениями в проведении химатаки, чтобы нанести удар по опорным пунктам правительственных войск. Америка поддерживает боевиков Сирийской свободной армии** (ССА).

В столице взорвались три заминированных автомобиля, в результате чего погибли и получили ранения несколько мирных жителей, передает новостной портал Reuters News. Еще один теракт произошел на центральной площади Дамаска, где террорист-смертник, окруженный служащими федеральной полиции, активировал на себе пояс шахида. Кроме того, два самодельных взрывных устройства были обезврежены правительственными силами. Предполагается, что террористические акты были организованы боевиками вооруженной оппозиции из Восточной Гуты Дамаска.

Провинция Хомс

Подразделения союзников сирийской армии продвинулись на несколько километров в пустыне на востоке провинции Хомс, заняв ряд холмов близ города Хамима. Проправительственные отряды развернули артиллерию, несколько танков, БМП и бульдозеры для крупномасштабного наступления недалеко от границы между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. Информационное агентство Al Masdar News передает, что один террорист-смертник ИГИЛ попытался напасть на конвои ополченцев-шиитов, тем не менее он был уничтожен не успев совершить атаку.

Бульдозеры начали рыть траншеи и возводить песчаные насыпи в недавно освобожденных районах, чтобы предотвратить контрнаступление «Исламского государства»*. Кроме того, как сообщают военные источники AMN, инженеры САА завершили строительство новой дороги, ведущей в Ирак, которая, вероятно, восстановит торговлю между двумя странами.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека передает, что террористы «Исламского государства» ведут обстрел районов, находящихся под контролем Сирийской арабской армии (САА) в столице региона. Сирийские военные самолеты в свою очередь нанесли несколько авиаударов по укрепленным пунктам боевиков на окраинах деревень Айяш и Хауиджа Зияб Аш-Шималия. Информации о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Идлиб

Самодельное взрывное устройство сработало в административном центре провинции. Несколько гражданских лиц получили ранения, передает информационный портал SOHR. Военные эксперты сообщают, что, скорее всего, СВУ было заложено членами одной из противоборствующих группировок вооруженной оппозиции. Напомним, конфликт между формированиями «Ахрар Аш-Шам» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»*** продолжается уже на протяжении нескольких месяцев. Кроме того, как утверждало информагентство ИГИЛ «Аль-Амак», на территории региона действуют более сотни «спящих ячеек» «Исламского государства», террористы которых также могли быть причастны к организации взрывов.

ВВС Сирии между тем нанесли удары в районе населенного пункта Бадама западнее города Джиср Аш-Шугур в ответ на обстрелы северных окраин провинции Латакия со стороны радикалов. Сведения о нанесенном исламистам уроне в данный момент формируются.

Провинция Хама

Накануне проасадовские войска были вынуждены нанести удары по укрепрайонам боевиков вооруженной оппозиции после того, как исламисты открыли огонь из ракетных установок «Град» по населенным пунктам в северной части Хамы. Ранее сообщалось, что радикалы уничтожили склад боеприпасов Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Масасна.

После подписания меморандума 4 мая о создании зон деэскалации ситуация в данном районе относительно стабилизировалась. Однако возобновление боевых действий со стороны исламистов может побудить сирийские ВВС российские ВКС возобновить авианалеты на позиции радикалов. Хотя ни одна из сторон пока не начала наземных наступательных операций, возобновление столкновений на севере Хамы будет на руку «Исламскому государству», поскольку силы «Тигров», действующие на востоке региона, могут быть переброшены на север для того, чтобы оказать сопротивление исламистам.

Провинция Кунейтра

При поддержке Национальных сил обороны****** (NDF) подразделения Сирийской арабской армии (САА) сумели вернуть часть позиций западу от города Аль-Баас, расположенного на севере провинции Кунейтра. Об этом сообщает ливанское информационное агентство Al Masdar News. Ранее данные территории были захвачены боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой бывшей «Джебхат Ан-Нусрой». Отряды вооруженной оппозиции были отброшены на исходные позиции. По меньшей мере пять исламистов были ликвидированы в результате контрнаступления.

Тем временем истребители израильских ВВС нанесли новый удар по опорным пунктам правительственных войск недалеко от населенного пункта Набе Аль-Фоуар. Была уничтожена артиллерийская установка сирийской армии. Никто из военнослужащих САА и их союзников, к счастью, не пострадал.

Оппозиционные средства массовой информации признали провал наступления в Кунейтре, вызванный отсутствием эффективной координации между группировками вооруженной оппозиции.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)