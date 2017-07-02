Ученые выяснили, какой вред организму несет привычка долго спать днем

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Вашингтон, 2 июля. Научные сотрудники Американского колледжа кардиологии рассказали, как привычка долго спать в обед может отразиться на здоровье человека. Специалисты провели масштабное исследование и пришли не к самым лучшим выводам.

Оказалось, что есть определенный временной период, который человек может выделить на то, чтобы поспать, не вредя организму. Ученые выяснили, что это не более 40 минут, иначе могут возникнуть нарушения в работе пищеварительной системы, а также повыситься артериальное давление.

Американские исследователи рассказали, что у тех, кто делает перерыв на сон днем на 1,5 часа, риск хронических заболеваний возрастает сразу на 50%, сообщает «Политэксперт».

В своих исследованиях эксперты задействовали более 30 тыс. человек из европейских и азиатских стран, в итоге результаты оказались практически аналогичными.