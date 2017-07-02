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«Химическая» провокация в Сирии: как спецслужбы США пытаются сорвать встречу Трампа и Путина
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    «Химическая» провокация в Сирии: как спецслужбы США пытаются сорвать встречу Трампа и Путина

    12:24  2 Июля 2017
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    Спецслужбы США пытаются сорвать встречу Трампа и Путина

    Представители Министерства иностранных дел Сирии накануне призвали членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести честное расследование по инциденту в сирийском городе Хан Шейхун в провинции Идлиб 4 апреля, где правительственные силы САР якобы провели химическую атаку. Вчера сирийский новостной портал SANA News, ссылаясь на МИД республики, сообщил о том, что отчет ОЗХО об использовании зарина в этом регионе основывается на сведениях, предоставленных террористическими группировками. При этом сами эксперты спецмиссии, по заявлению официального Дамаска, даже не посещали Хан Шейхун.

    Важно отметить, что американская сторона тем временем уже успела обвинить правительство САР в подготовке новой химатаки. Напомним, представители США заявляли о наличии у них неопровержимых доказательств в подтверждении этого, однако представить их на суд мировой общественности они категорически отказались.

    Вашингтон вновь бездоказательно обвинил Асада в применении химоружия

    Стоит ли рассчитывать на то, что эксперты ОЗХО проведут объективное расследование инцидента и предоставят достоверные сведения? Какую игру ведет Вашингтон, и что может скрываться за его безосновательными обвинениями? Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) высказал категоричное мнение — рассчитывать на проведение по-настоящему честного расследования в Хан Шейхуне не приходится.

    «Что касается развития ситуации в Сирии, то там все идет по классическому сценарию: есть легенда для прикрытия провокации со стороны американских спецслужб. Они осуществили эту провокацию, и они ее прикрывают дальше. Международное право разорвано и растоптано, начиная с Ирака, потом — Ливия и так далее. Поэтому никто расследовать не будет. Даже если туда поедут какие-то эксперты, боевики ИГИЛ* просто отрежут им головы по приказу США».

    США могут нанести новый удар по объектам армии Сирии

    Последние обвинения Вашингтона стоит рассматривать как прикрытие для активизации сил западной коалиции во главе с Соединенными Штатами и поддерживаемых ими боевиков в Сирии, уверен эксперт. Однако эта новая провокация со стороны спецслужб США разворачивается в большей степени на фоне противостояния не с Дамаском, а с Москвой:

    «С тех пор, как наша авиация начала работу в Сирии, Америка фактически вошла в прямое столкновение с Россией. Поэтому США будут продолжать осуществлять провокации. Спецслужбы запустили новую версию, что Асад якобы собирается повторить химатаку, не доказав того, что он применил химическое оружие в первый раз, — это свидетельствует об одном: дело не в Сирии. Если комплексно посмотреть на ситуацию, то можно легко убедиться — все направлено на срыв возможной встречи Путина и Трампа. Все остальное ерунда!».

    По мнению военного эксперта, Дональд Трамп не в состоянии контролировать военную компоненту США, которая обслуживает интересы глобального характера.

    «Удар по сирийскому аэродрому «Шайрат» был нанесен во время встречи Трампа с китайским лидером. Президента США поставили перед фактом: ему позвонили и сказали, что атака уже проведена. И в присутствии Си Цзиньпина ему ничего не оставалось, кроме как взять это на себя. Здесь идет игра по-крупному».

    Дональд Трамп

    Очевидно, что американская сторона, имея мощные ресурсы для ведения информационной войны, может пойти на повторение провокации и нанести новый удар по Сирийской арабской армии (САА), прикрываясь беспочвенными обвинениями, уверен Александр Жилин.

    Напомним, Вашингтон, обвиняя сирийскую правительственную армии в проведении химической атаки в провинции Идлиб, основывался на данных членов организации «Белые каски», которая непосредственно связана с террористическим формированием «Джебхат Фатх аш-Шам» (или «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ). При этом предоставленные видеоматериалы, по признанию ряда мировых экспертов, были сфальсифицированы.

    Российские представители ранее уже призывали мировую общественность к тому, чтобы провести независимое расследование инцидента в сирийском городе Хан Шейхун. Тем не менее данная инициатива была отвергнута решением большинства членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #владимир путин #дональд трамп #сша #сирия #игил #башар асад #идлиб #химатака #хан шейхун
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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