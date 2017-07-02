Эксперты назвали топ самых дешевых автомобилей на рынке России

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Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

Ильдар А., 1989 г.р.

Олег Т., 1988 г.р.

Нина Б., 1971 г.р.

Дмитрий Б., 1979 г.р.

Юрик С., 1990 г.р.

Александр И., 1961 г.р.

Алексей С., 1986 г.р.

Сергей В., 1970 г.р.

Дмитрий З., 1994 г.р.

Энмен Х., 1956 г.р.

Геннадий К., 1964 г.р.

Игорь В., 1985 г.р.

Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.