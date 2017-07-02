Эксперты назвали топ самых дешевых автомобилей на рынке России
Москва, 2 июля. Эксперты авторынка составили список самых бюджетных автомобилей в России. Пальму первенства второй год подряд удерживает китайский хэтчбек Lifan Smily.
Цена на китайский автомобиль начинается с 369 900 рублей. В достаточно скромную стоимость включены две подушки безопасности, ABS, задний парктроник, кондиционер, радио и обогрев заднего стекла, сообщает «Российская газета».
Места со второго по четвертое заняли отечественные Lada — седан Granta, Priora и лифтбек Granta, которые стоят соответственно 389 900 рублей, 399 900 рублей и 414 900 рублей.
На пятом месте расположился «японец» Datsun on-DO, который можно приобрести за 439 000 рублей. Далее следует узбекский хэтчбек Ravon R2, который в рамках действующего спецпредложения стоит 439 000 рублей, Lada Kalina (от 440 600 рублей), Ravon Nexia (от 449 000), а также «китайцы» FAW Oley (от 449 100 рублей) и Brilliance H230 (от 459 900 рублей).