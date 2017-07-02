Озвучена еще одна версия ДТП с автобусом в Татарстане

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Казань, 02 июля. По одной из версий причиной жуткого дорожно-транспортного происшествия в Татарстане могла быть ошибка водителя автобуса при обгоне.

Как сообщает ТАСС, в правоохранительных органах Татарстана также предполагают, что автобус за несколько мгновений до аварии пошел на обгон грузовика, однако водитель не справился с управлением, задел кузов «КамАЗа», и опрокинулся.

В результате опрокидывания произошло возгорание пассажирского автобуса, в результате 14 его пассажиров, включая двух детей, погибли, еще 15 человек получили травмы разной степени тяжести.

По поручению президента Татарстана Руслана Минниханова воскресенье 2 июля в республике объявлен день траура. По решению местного Кабмина, семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей.