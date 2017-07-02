Непогода в Москве вновь привела к массовым задержкам авиарейсов

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Москва, 2 июля. Неблагоприятные погодные условия в Москве вновь привели к задержкам в отправлении авиарейсов. На данный момент, как свидетельствуют данные табло расписания московских аэропортов, в "Домодедово" задержаны 66 рейсов, а в "Шереметьево" - 11 рейсов.

В общей сложности в трех основных московских аэропортах задержаны 85 и отменены пять рейсов. Количество задержанных и отмененных вылетов может в дальнейшем увеличиться с развитием погодной ситуации.

Ранее в субботу в московских аэропортах были задержаны 450 рейсов, а еще 40 — полностью отменены.

По прогнозам синоптиков, сегодня Москва в очередной раз окажется под ударом стихии — вместе с еще шестью центральными областями России. В столице ожидается гроза и шквал с ветром порывами до 17 метров в секунду.