Сирия: около 20 тысяч человек примут участие в новой операции в регионе Африн

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Анкара, 2 июля. Около 20 тысяч военных ВС Турции и так называемой Свободной сирийской армии (ССА) примут участие в новой операции в регионе Африн на северо-западе Сирии, который контролируется силами самообороны курдов.

Как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники, подготовка к новой операции уже завершена. Первыми целями ВС Турции станут город Тель Рифат и авиабаза Минак. Наступление начнется в восточном направлении из Аааза, Кель Джибрина и Мари, в западном — от Идлиба. Как отмечает издание, перед началом операции Анкара проводит консультации с Москвой.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча начнется 2 июля в 15.00.