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Сирия: около 20 тысяч человек примут участие в операции ВС Турции в регионе Африн
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    Сирия: около 20 тысяч человек примут участие в операции ВС Турции в регионе Африн

    12:39  2 Июля 2017  /обновлено: 13:34  02 Июля 2017
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    Сирия: около 20 тысяч человек примут участие в новой операции в регионе Африн

    Анкара, 2 июля. Около 20 тысяч военных ВС Турции и так называемой Свободной сирийской армии (ССА) примут участие в новой операции в регионе Африн на северо-западе Сирии, который контролируется силами самообороны курдов.

    Как сообщает газета Sabah со ссылкой на источники, подготовка к новой операции уже завершена. Первыми целями ВС Турции станут город Тель Рифат и авиабаза Минак. Наступление начнется в восточном направлении из Аааза, Кель Джибрина и Мари, в западном — от Идлиба. Как отмечает издание, перед началом операции Анкара проводит консультации с Москвой.

    Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Встреча начнется 2 июля в 15.00.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #турция #курды #сса #африн
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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