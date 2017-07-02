Была ли химатака под сирийским Дамаском, или Почему молчит Вашингтон

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Командование правительственной армии Сирийской арабской республики опровергло заявление террористов об использовании войсками САР хлора в восточном пригороде Дамаска. В данном случае стоит обратить внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Ранее несколько оппозиционных Дамаску информационных интернет-порталов сообщили о том, что якобы в результате применения ядовитого газа хлор в Айн-эт-Терме (восточный пригород сирийской столицы — прим. ред.) отравление получили 30 боевиков.

В свою очередь сирийские военные назвали данное сообщение лживым и несоответствующим действительности. По мнению командования армии САР, сфабрикованные заявления террористов и оппозиционных сил уже не должны никого удивлять, так как они появляются только в тех случаях, когда правительственные силы Сирии и их союзники ведут успешное наступление, а террористы несут большие потери по всем фронтам.

«Действительно, главарям террористов и оппозиционерам официального Дамаска очень удобно в подобных провокациях обвинять силы Башара Асада, ведь мировое сообщество и особенно Белый дом, как мы уже поняли, не нуждаются в каких-либо доказательствах для удара по силам сирийской армии», — говорит Литовкин.

Отметим, офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также не подтвердили использование правительственными войсками химического оружия.

«Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащем с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — отмечается в заявлении российской стороны.

По мнению собеседника ФАН, бездоказательные сообщения о применении хлора под Дамаском являются самостоятельной попыткой сирийской оппозиции спровоцировать Вашингтон на жесткие «ответные действия» в отношении военных САР. Однако отсутствие доказательств и быстрая реакция, как со стороны официального Дамаска, так и со стороны Москвы стали причиной молчания властей Соединенных Штатов Америки.

«Радикалы теряют свое влияние и поэтому им приходится как-то выпутываться. Но в данном случае удивляет отсутствие реакции со стороны Пентагона. Возможно там считают, что хлор является скорее ядовитым газом, а не боевым отравляющим веществом, последствия поражения которого не столь ужасны, как от того же зарина, зомана или иприта. Кроме того, не стоит забывать, что 7-8 июля в Гамбурге состоится заседание G20, на котором состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. А американцы от нее ждут очень много», — говорит военный аналитик.

Тем не менее Литовкин уверен, что Соединенные Штаты все еще могут ответить.

«Я думаю, что время на ответ у американцев еще есть, они не хотят торопиться и выжидают чего-то. Мы также помним, что месть должна быть холодной, и в настоящее время американские ястребы могут решать, что делать дальше. В будущем ведь может быть еще более серьезная провокация, и поэтому Вашингтон пока молчит», — высказал предположение эксперт.

Напомним, ранее представители Белого Дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили серьезными ответными мерами. При этом американский телеканал CNN сообщил, что Пентагон подготовил корабли и самолеты для возможного удара по авиабазе Эш-Шайрат в Сирии (провинция Хомс). В Сирии и России заявили, что экстремисты могут воспользоваться «вбросами» о возможной химатаке, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.

Хлор — ядовитый удушающий газ, который при попадании в легкие вызывает серьезный ожог легочной ткани и удушье. Указанный газ был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну. Впервые применен в 1915 году во время битвы при Ипре.