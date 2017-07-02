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Была ли химатака под сирийским Дамаском, или Почему молчит Вашингтон
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    Была ли химатака под сирийским Дамаском, или Почему молчит Вашингтон

    12:20  2 Июля 2017
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    Химоружие

    Командование правительственной армии Сирийской арабской республики опровергло заявление террористов об использовании войсками САР хлора в восточном пригороде Дамаска. В данном случае стоит обратить внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

    Ранее несколько оппозиционных Дамаску информационных интернет-порталов сообщили о том, что якобы в результате применения ядовитого газа хлор в Айн-эт-Терме (восточный пригород сирийской столицы — прим. ред.) отравление получили 30 боевиков.

    В свою очередь сирийские военные назвали данное сообщение лживым и несоответствующим действительности. По мнению командования армии САР, сфабрикованные заявления террористов и оппозиционных сил уже не должны никого удивлять, так как они появляются только в тех случаях, когда правительственные силы Сирии и их союзники ведут успешное наступление, а террористы несут большие потери по всем фронтам.

    «Действительно, главарям террористов и оппозиционерам официального Дамаска очень удобно в подобных провокациях обвинять силы Башара Асада, ведь мировое сообщество и особенно Белый дом, как мы уже поняли, не нуждаются в каких-либо доказательствах для удара по силам сирийской армии», — говорит Литовкин.

    Фрагменты химзащиты

    Отметим, офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии также не подтвердили использование правительственными войсками химического оружия.

    «Вечером 1 июля в квартале Аль-Каббас, граничащем с населенным пунктом Айн-эт-Терм, работала группа офицеров Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Никакого «применения химического оружия» правительственными войсками из этого или соседних районов ими зафиксировано не было», — отмечается в заявлении российской стороны.

    По мнению собеседника ФАН, бездоказательные сообщения о применении хлора под Дамаском являются самостоятельной попыткой сирийской оппозиции спровоцировать Вашингтон на жесткие «ответные действия» в отношении военных САР. Однако отсутствие доказательств и быстрая реакция, как со стороны официального Дамаска, так и со стороны Москвы стали причиной молчания властей Соединенных Штатов Америки.

    «Радикалы теряют свое влияние и поэтому им приходится как-то выпутываться. Но в данном случае удивляет отсутствие реакции со стороны Пентагона. Возможно там считают, что хлор является скорее ядовитым газом, а не боевым отравляющим веществом, последствия поражения которого не столь ужасны, как от того же зарина, зомана или иприта. Кроме того, не стоит забывать, что 7-8 июля в Гамбурге состоится заседание G20, на котором состоится встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. А американцы от нее ждут очень много», — говорит военный аналитик.

    Белый Дом

    Тем не менее Литовкин уверен, что Соединенные Штаты все еще могут ответить.

    «Я думаю, что время на ответ у американцев еще есть, они не хотят торопиться и выжидают чего-то. Мы также помним, что месть должна быть холодной, и в настоящее время американские ястребы могут решать, что делать дальше. В будущем ведь может быть еще более серьезная провокация, и поэтому Вашингтон пока молчит», — высказал предположение эксперт.

    Напомним, ранее представители Белого Дома заявили, что президент Сирии Башар Асад якобы готовит новую химическую атаку, и пригрозили серьезными ответными мерами. При этом американский телеканал CNN сообщил, что Пентагон подготовил корабли и самолеты для возможного удара по авиабазе Эш-Шайрат в Сирии (провинция Хомс). В Сирии и России заявили, что экстремисты могут воспользоваться «вбросами» о возможной химатаке, чтобы затем выдвинуть новые обвинения в адрес официального Дамаска.

    Хлор — ядовитый удушающий газ, который при попадании в легкие вызывает серьезный ожог легочной ткани и удушье. Указанный газ был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну. Впервые применен в 1915 году во время битвы при Ипре.

    Автор: Сергей Гагарин
    #сирия #дамаск #центр по примирению враждующих сторон
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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