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Политика
Пушков о грядущей встрече Путина и Трампа: Западные СМИ «жаждут крови»
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    Пушков о грядущей встрече Путина и Трампа: Западные СМИ «жаждут крови»

    12:00  2 Июля 2017
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    Пушков о грядущей встрече Путина и Трампа: СМИ «жаждут крови»

    Москва, 2 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал истерику западных СМИ о еще несостоявшейся встрече главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

    По словам сенатора, «журналисты готовы наброситься на Трампа, как акулы на приманку», написал на своей странице в социальной сети Twitter. 

    Пушков о грядущей встрече Путина и Трампа: СМИ «жаждут крови»

    Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что началась подготовка по поводу встречи российского и американского лидеров, которая пройдет на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге. 

     

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #сша #трамп #пушков
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    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    6:42  2 Июля 2017
    2960

    ФАН публикует список пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

    Казань, 2 июля. Федеральное агентство новостей публикует список пострадавших в ДТП, где автобус столкнулся с бензовозом.

    По информации источника ФАН, в реанимации в настоящее время находятся пять пострадавших.

    Ильдар А., 1989 г.р.
    Олег Т., 1988 г.р.
    Нина Б., 1971 г.р.
    Дмитрий Б., 1979 г.р.
    Юрик С., 1990 г.р.
    Александр И., 1961 г.р.
    Алексей С., 1986 г.р.
    Сергей В., 1970 г.р.
    Дмитрий З., 1994 г.р.
    Энмен Х., 1956 г.р.
    Геннадий К., 1964 г.р.
    Игорь В., 1985 г.р.

    Напомним, автобус столкнулся с грузовиков в Татарстане в ночь на воскресенье. Согласно предварительным данным, жертвами ДТП стали десять человек.

    Автор: Настасья Шеркунова
    #дтп
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