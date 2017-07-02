Пушков о грядущей встрече Путина и Трампа: Западные СМИ «жаждут крови»

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Москва, 2 июля. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал истерику западных СМИ о еще несостоявшейся встрече главы РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По словам сенатора, «журналисты готовы наброситься на Трампа, как акулы на приманку», написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что началась подготовка по поводу встречи российского и американского лидеров, которая пройдет на полях саммита «двадцатки» в Гамбурге.