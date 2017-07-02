Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших в ДТП с автобусом

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Казань, 02 июля. По 1 миллиону рублей будет выплачено семьям погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом и грузовиком в Татарстане.

О решении республиканских властей сообщается на официальном сайте регионального кабинета министров. Решение о выплате компенсаций семьям погибших принял президент Татарстана Руслан Минниханов.

Напомним, что ранее руководитель региона принял решение об объявлении в республике в воскресенье 02 июля дня траура в связи со случившимся и гибелью большого количества людей.

Добавим, что число жертв страшного дорожно-транспортного происшествия возросло до 14. Как сообщили в региональном СУ СКР, тело еще одного погибшего было извлечено из сгоревшего автобуса.