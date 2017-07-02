МВД Сирии: жертв взрыва в Дамаске могло быть гораздо больше

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Дамаск, 2 июля. Сирийским силовикам удалось своевременно отреагировать на попытку террористов проникнуть в центральную часть Дамаска для совершения теракта, заявили в МВД, отметив, что жертв в результате нападения на столицу Сирии могло бы быть гораздо больше. Как заявили представители МВД Сирии, участников нападения на площади Тахрир могло быть гораздо больше.

Представитель МВД Сирии заявил журналистам телеканала Al Ekhbariya, что силовики «сумели предотвратить проникновение боевиков-смертников в центр города в утренние часы пик, где они планировали подорвать заминированные автомобили», в результате чего удалось избежать больших жертв.

Впрочем, даже одному добравшемуся до площади Тахрир террористу удалось наделать шума: в результате подрыва смертника, приехавшего на Тахрир на заминированном автомобиле, по различным данным, погибли восемь или девять человек, и еще около полутора десятков получили ранения.