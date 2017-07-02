Глава Татарстана выразил соболезнования в связи с гибелью 14 человек в ДТП с автобусом

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Казань, 2 июля. Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями главам Удмуртии и Самарской области.

Минниханов направил телеграммы врио главы Удмуртской Республики Александру Бречалову и губернатору Самарской области Николаю Меркушкину. От своего имен и имени всех жителей Татарстана он попросил принять «искренние слова сопереживания и поддержки в связи с ужасной трагедией, произошедшей прошлой ночью с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск».

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и пообещал сделать все возможное, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии.

Напомним, ночью произошло ДТП с участием грузового автомобиля «Камаз» и пассажирского автобуса «Неоплан». Автобус следовал из Самары в Ижевск. После столкновения автобус перевернулся и загорелся. Погибли 14 человек, в том числе двое детей, 15 пострадали.