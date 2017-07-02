Самолет США провел разведку у российской базы «Тартус» в Сирии

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Дамаск, 2 июля. Российская военно-морская база в сирийском порту Тартус вновь оказалась под пристальным вниманием со стороны США.

Как свидетельствуют зарубежные сайты, которые позволяют отследить передвижение военной авиации, американский самолет-разведчик RC-135U приблизился к базе на расстояние в 40 километров и продолжительное время кружил неподалеку.

По данным тех же сайтов, борт с позывным HAMAL27 поднялся в небо с авиабазы на острове Крит в Греции.

Напомним, накануне был зафиксирован аналогичный разведывательный полет. Самолет-разведчик P-8 Poseidon ВВС США в пятницу приблизился к российской базе в Сирии и долгое время кружил вокруг нее.