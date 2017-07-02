Пьяная женщина сообщила о «заминировании» магазина в Москве

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Москва, 2 июля. Жительница района Марьина Роща, который расположен к северу от Садового кольца, обратилась в полицию с заявлением о том, что неизвестный мужчина неславянской внешности заложил взрывное устройство в здании магазина на улице Октябрьской. Об этом в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

На место выехали экстренные службы. Во время проверки и обследования указанной территории никаких взрывных устройств не было обнаружено, передает телеканал 360.

Консьерж дома, в котором женщина проживает вместе с отцом, сообщил, что 40-летняя женщина злоупотребляет спиртным.

Напомним, 27 июня пассажиров и сотрудников воздушной гавани в Ростове-на-Дону эвакуировали по причине угрозы взрыва.