Шойгу встретится с Эрдоганом в Стамбуле

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Стамбул, 2 июля. В воскресенье глава российского министерства обороны Сергей Шойгу прибудет в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщение об этом появилось на официальном сайте турецкого лидера.

Темы, которые будут затронуты в ходе предстоящей встречи, на данный момент неизвестны — никаких дополнительных сведений о предстоящей встрече не разглашается. Известно лишь, что встреча состоится в 15 часов по Москве в президентской резиденции в Тарабье, на европейском берегу Босфора. Официального подтверждения встречи с российской стороны пока нет.

Напомним, главной темой последних дней стало возобновление военной операции Турции против курдов на севере Сирии после объявленного курдами ультиматума из-за обстрелов в районе Африн. Курды обвиняют власти Турции в геноциде курдского населения в Турции и Сирии, а Анкара в ответ объявила все курдские вооруженные формирования пособниками сепаратистов из Рабочей партии Курдистана. Эти события могут стать одной из тем визита главы Минобороны РФ в Турцию.