Анкара обвинила курдов в убийстве чиновников правящей партии Турции

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Анкара, 2 июля. Турецкие власти обвинили курдов в убийстве двух представителей правящей политической партии Турции ПСР (Партия справедливости и развития).

По сообщениям местных СМИ, Орхан Меркан, возглавляющий региональное отделение партии в провинции Диярбакыр, был застрелен перед собственным домом в минувшую пятницу. Его сопартийца Айдына Ахи, партийного чиновника из провинции Ван убили в субботу, передают издания со ссылкой на источники в службах безопасности.

Они утверждают, что к произошедшему причастны представители Рабочей партии Курдистана, которая в Турции запрещена законом.