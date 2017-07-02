Сирия: провинции Алеппо и Латакия получили от России 4 тонны гумпомощи

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Москва, 2 июля. Российские военнослужащие на протяжении 24 часов провели в Сирийской Арабской Республике семь гуманитарных акций, в рамках которых местные жители получили практически четыре тонны груза. Об этом в воскресенье сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

По данным министерства обороны, шесть гуманитарных акций было проведено в сирийском городе Алеппо, жителям доставили 2,6 тонны продовольствия. Одна акция прошла в провинции Латакия, в рамках нее населению доставлено 1,3 тонны груза.

Всего же вес гуманитарной помощи составил 3,9 тонны, помощь была оказана 1214 жителям. Медицинскую помощь получил 201 местный житель.